Злоупотреблял служебным положением: в Измаиле подозревают инженера технадзора

Под процессуальном руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры сообщено о подозрении инженеру технического надзора — депутату одного из сельских советов Одесской области по факту злоупотребления служебным положением при строительстве амбулатории общей практики семейной медицины в селе Измаильского района и подделки официальных документов.

Об этом информирует пресс-служба Одесской облапрокуратуры.

Выяснено, что директор предприятия-подрядчика, в 2020 году одержавшего победу в открытых торгах и обязавшегося выполнить строительство амбулатории, на протяжении нескольких месяцев вносил в акты приёмки выполненных строительных работ и справок об их стоимости заведомо ложные сведения.

В частности, подрядчик включил в указанные акты виды фактически не производимых работ и расходы на материалы, которые не использовались, тем самым в разы завышая их объём.

В свою очередь, инженер технадзора по объекту строительства, достоверно зная о фактическом объёме выполненных подрядчиком работ, способствовал ему, заверяя сфальсифицированные документы, что нанесло ущерб государству на миллион гривен.

Директору предприятия-подрядчика ранее уведомлено о подозрении в совершении преступлений.

Следствие продолжается.

«Решается вопрос об избрании инженеру меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в рамках указанного уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению других причастных к совершённому преступлению лиц и возмещению нанесённого ущерба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года экс-директора Одесского порта будут судить за халатность при установке пожарной сигнализации, которая стоила государству 1,3 млн грн.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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