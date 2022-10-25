Одесский суд приговорил к 15 годам тюрьмы главаря террористической группы «Сват»

При поддержке публичного обвинения Одесской облпрокуратуры суд признал виновным в участии в террористической организации «ДНР» и приговорил к 15 годам заключения главаря террористической группы «Сват» под одноименной кличкой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«В порядке специального судебного разбирательства уроженец Луганщины осуждён за участие в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Он признан виновным и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Прокурором в суде доказано, что в мае 2014-го обвиняемый вступил в террористическую организацию «ДНР». С июня по ноябрь того же года он непосредственно руководил террористической группой «Сват», которая противостояла силам АТО, и применял против украинских военнослужащих стрелковое и другое оружие на территории пгт Ленинское, Саханка и Дзержинское Донецкой области.

Кроме того, с 2014 по 2016 год террорист «Сват» самостоятельно или с привлечением других лиц размещал в соцсети Facebook и видеохостинге YouTube пропагандистские антиукраинские тексты, фото- и видеоматериалы с собственным изображением, в военной форме на фоне «знамени» так называемой «Новороссии», с целью популяризации деятельности «ДНР» и «ЛНР» и освещение их незаконной деятельности в положительном ракурсе.

Отбывание наказания осуждённому будут исчислять с даты его задержания и реального исполнения наказания, уточнили в прокуратуре.

По данным СМИ, речь идёт об экс-депутате Одесского облсовета от партии «Родина», боевике «ДНР» Вадиме Савенко.

Как сообщала Одесса News, житель Одесской области осуждён за участие в террористической организации на 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества, как участник антиукраинского движения в Одессе, с 2015 года — террористической организации «ДНР», проходил службу в батальоне спецназначения «Хан» в г. Макеевка Донецкой области в должности снайпера под позывным «Одесса».

Фото: od.gp.gov.ua

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