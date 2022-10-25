Энергетики с 25 октября вводят в Одесской области ограничения в потреблении света

25 октября НЭК «Укрэнерго» ввёл график стабилизационных отключений для всех бытовых и промышленных клиентов в Одессе и Одесской области.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, «это необходимо во избежание аварий».

Предупреждается, что отключения происходят и будут происходить в Одесском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах, а также в Овидиопольской, Любашевской, Ренийской, Балтской и Савранской громадах.

Обращается внимание, что график стабилизационных отключений с перечнем районов, населённых пунктов и улиц, по которым могут происходить отключения, в ближайшее время будет опубликован на сайте ДТЭК «Одесские электросети». Поэтому одесситам рекомендуется следить за обновлениями.

Как сообщала Одесса News, 25 октября из-за ремонтных работ на объектах водопровода части одесситов и жителей района отключили воду. Возобновление водоснабжения будет ориентировочно к 22 часам 25 октября.

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