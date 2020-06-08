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  3. Кто в Одессе 8 июня останется без света

Кто в Одессе 8 июня останется без света

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В понедельник, 8 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии в домах некоторой части жителей Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Так, в разное время дня света не будет в домах по таким адресам:

ОДЕССА Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Академическая (Пионерская):  16, 16А, 16Б, 16В, 18 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  5, 26 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  2, 5, 14, 16, 18, 18а, 20, 20А, 20Б, 20В, 26 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  5, 26 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Воробьёва Академика улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Галана:  1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Галана:  1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Грибоедова:  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Грибоедова:  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Грибоедова:  5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой переулок:  3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой переулок:  3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой переулок:  3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 1-й переулок:  1, 1а, 2, 4, 5, 17 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 1-й переулок:  1, 1а, 2, 4, 5, 17 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 1-й переулок:  1, 1а, 2, 4, 5, 17 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ключевой 2-й переулок:  1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Крайняя улица:  70А 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Куницы улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Куницы улица:  1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Молодёжная:  1А, 1В, 2, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Неждановой:  2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Неждановой:  2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Неждановой:  2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская улица:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская улица:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская улица:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайский 1-й переулок:  16 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайский 1-й переулок:  16 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Нерубайский 1-й переулок:  16 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Одесский переулок:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Одесский переулок:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Парковая:  4, 10, 10Б 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Парковая:  4, 10, 10Б 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Парковая:  4, 10, 10Б 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Парковый переулок:  1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Парковый переулок:  1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Парковый переулок:  1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 2-й переулок:  1, 3, 3а, 5 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 2-й переулок:  1, 3, 3а, 5 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Полевой 2-й переулок:  1, 3, 3а, 5 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Проценко:  11, 13, 19 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Проценко:  11, 13, 19 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Рачкова улица:  2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Рачкова улица :  2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Рачкова улица:  2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Социальная:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Социальная:  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Сосюры улица:  44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 58 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Урожайная:  4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Усатовская улица:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Усатовская улица:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Усатовская улица:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Училищная улица:  28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Училищная улица:  28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Училищная улица:  28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Черняховского:  16, 18 9:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Юбилейный 1-й переулок:  1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Юбилейный 1-й переулок:  1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Юбилейный 2-й переулок:  2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Юбилейный 2-й переулок:  2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.
Ядова Сергея:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47 14:00
8 июня		 17:00
8 июня		 Заплан.
Ядова Сергея:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47 0:00
8 июня		 12:00
8 июня		 Заплан.

Как сообщала Одесса News,  в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.

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