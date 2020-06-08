Кто в Одессе 8 июня останется без света

В понедельник, 8 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии в домах некоторой части жителей Одессы.
Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».
Так, в разное время дня света не будет в домах по таким адресам:
|ОДЕССА
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Академическая (Пионерская): 16, 16А, 16Б, 16В, 18
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 5, 26
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 2, 5, 14, 16, 18, 18а, 20, 20А, 20Б, 20В, 26
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 5, 26
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Галана: 1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Галана: 1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Крайняя улица: 70А
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Куницы улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Куницы улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Молодёжная: 1А, 1В, 2, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайский 1-й переулок: 16
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайский 1-й переулок: 16
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Нерубайский 1-й переулок: 16
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Одесский переулок: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Одесский переулок: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Парковая: 4, 10, 10Б
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Парковая: 4, 10, 10Б
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Парковая: 4, 10, 10Б
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Проценко: 11, 13, 19
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Проценко: 11, 13, 19
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Рачкова улица: 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Рачкова улица : 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Рачкова улица: 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Социальная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Социальная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Сосюры улица: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 58
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Черняховского: 16, 18
|9:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Юбилейный 1-й переулок: 1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Юбилейный 1-й переулок: 1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Юбилейный 2-й переулок: 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Юбилейный 2-й переулок: 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
|Ядова Сергея: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47
|14:00
8 июня
|17:00
8 июня
|Заплан.
|Ядова Сергея: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47
|0:00
8 июня
|12:00
8 июня
|Заплан.
Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.