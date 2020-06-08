Кто в Одессе 8 июня останется без света

В понедельник, 8 июня, предусмотрено плановое отключение электроэнергии в домах некоторой части жителей Одессы.

Об этом сообщило АО «Одессаоблэнерго».

Так, в разное время дня света не будет в домах по таким адресам:

ОДЕССА Время

откл. Время

вкл. Причина Академическая (Пионерская): 16, 16А, 16Б, 16В, 18 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Винниченко Владимира улица: 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Воробьёва Академика улица: 5, 26 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Воробьёва Академика улица: 2, 5, 14, 16, 18, 18а, 20, 20А, 20Б, 20В, 26 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Воробьёва Академика улица: 5, 26 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Воробьёва Академика улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 49 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Галана: 1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Галана: 1, 3, 3а, 4, 6, 6а, 8, 10 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Грибоедова: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой переулок: 3, 7, 9, 11, 13, 15-а, 19, 21, 21а, 152 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой 1-й переулок: 1, 1а, 2, 4, 5, 17 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ключевой 2-й переулок: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 9а, 11, 11а, 13, 13-1, 15, 15а 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Крайняя улица: 70А 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Куницы улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Куницы улица: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Молодёжная: 1А, 1В, 2, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А, 30, 31, 32, 33 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Неждановой: 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайская улица: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Нерубайский 1-й переулок: 16 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайский 1-й переулок: 16 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Нерубайский 1-й переулок: 16 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Одесский переулок: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Одесский переулок: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Парковая: 4, 10, 10Б 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Парковая: 4, 10, 10Б 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Парковая: 4, 10, 10Б 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Парковый переулок: 1, 2, 2б, 3, 3а, 8, 8А 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Полевой 2-й переулок: 1, 3, 3а, 5 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Проценко: 11, 13, 19 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Проценко: 11, 13, 19 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Рачкова улица: 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Рачкова улица : 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Рачкова улица: 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Социальная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Социальная: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Сосюры улица: 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 58 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Урожайная: 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 38, 40, 42, 44 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Усатовская улица: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Училищная улица: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 42б, 43, 44, 45, 46, 47 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Черняховского: 16, 18 9:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Юбилейный 1-й переулок: 1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Юбилейный 1-й переулок: 1а, 3, 3а, 4, 9, 9а, 10, 11, 12 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Юбилейный 2-й переулок: 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Юбилейный 2-й переулок: 2, 6, 6а, 8, 8а, 10, 12, 14 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан. Ядова Сергея: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47 14:00

8 июня 17:00

8 июня Заплан. Ядова Сергея: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13б, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31, 31а, 31б, 33, 33в, 35, 35а, 37, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45, 47 0:00

8 июня 12:00

8 июня Заплан.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.