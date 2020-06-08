НАПК проверяет коррупционную схему главы СБУ

Председатель Службы безопасности Иван Баканов обнародовал декларацию за 2019 год, которая ранее была засекречена, однако в ней нет ни слова об испанской фирме, которой, по утверждению журналистов-расследователей коррупционных схем, управляет глава СБУ.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит в рамках мониторинга возможное нарушение запрета совмещать должности Бакановым.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что в соответствии с антикоррупционным законодательством Украины, должностные лица не могут быть руководителями коммерческих компаний. Центр противодействия коррупции (ЦПК) направил заявление в НАПК с просьбой проверить Баканова.

Если нарушение подтвердится, НАПК должно составить и направить в суд протокол, который будет решать, виноват ли Баканов.

В пресс-службе СБУ сообщили, что глава ведомства ранее успешно занимался бизнесом, в том числе за рубежом, однако с момента назначения на госслужбу «он не занимается коммерческой деятельностью». Компания Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, по информации СБУ, официально приостановила свою деятельность в 2019 году.

В обнародованной декларации Баканова, действительно, эта фирма не указана.

За прошлый год Баканов заработал 107 000 гривен за работу в «Квартале-95» и 536 000 на должности главы СБУ. На его счетах – $17 000, 233 евро и менее 1000 гривен. Его жена получила 237 000 дохода от предпринимательской деятельности и 27 000 зарплаты.

Баканов владеет квартирой в Киеве площадью 56 квадратных метров за примерно 1 млн грн, третью квартиры в Кривом Роге и домом, который находится на стадии строительства. Его жена задекларировала квартиру в Киеве, которая была куплена в 2000 году за 18 000 грн.

Супруги также владеют четырьмя земельными участками в Киево-Святошинском районе.

У жены есть Volkswagen Touareg 2012 года стоимостью 475 000 грн и Volkswagen Passat за 111 000 грн, на который Баканову предоставлено право бесплатного пользования.

Одесса News ранее сообщала подробности из деклараций Владимира Зеленского, Дмитрия Разумкова и Дениса Шмыгаля.