Декларация: Разумков настолько богат, что мог себе позволить одолжить знакомому 27 млн грн

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в прошлом году получил 1 300 000 гривен доходов и занял третьему лицу 26 700 000 гривен.

Об этом указано в декларации председателя парламента, обнародованном в Едином госреестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В должности Председателя Верховной Рады Разумков получил 178,53 тыс. грн зарплаты.

Так, в прошлом году Разумков получил 914,2 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью; 178,53 тыс. грн — зарплаты в парламенте; 88 тыс. грн — зарплаты в ООО «Украинская политконсалтинговая группа»; 51,4 тыс. грн дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав; 27,8 тыс. грн дохода от продажи электроэнергии, произведённой из альтернативных источников энергии по «зелёному» тарифу.

Кроме этого, Разумков получил 10,3 тыс. грн государственной и социальной материальной помощи и 600 грн. дохода от предоставления имущества в аренду.

Жена Разумкова, Юлия Чайка, в прошлом году получила 3 860 000 грн дохода от предпринимательской деятельности; 744,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 550 грн дохода от предоставления имущества в аренду, 550 грн процентов.

Также в декларации указано, что Разумков сделал жене подарок в неденежной форме стоимостью 80,5 тыс. грн.

В собственности председателя парламента находится домовладение площадью 492,2 кв. м. и земельный участок площадью 1 020 кв. м. в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области; нежилое помещение площадью 74,9 кв. м. и квартира площадью 78,5 кв.м. в Киеве, а также квартира площадью 232,4 кв. м. и земельный участок площадью 500 кв. м. в селе Здоровка Васильковского района Киевской области. Также ему принадлежит 50% квартиры общей площадью 165,55 кв. м в Киеве.

Жена политика владеет двумя квартирами в Киеве площадями 44,5 и 53,2 кв. м., домом площадью 489,6 кв. м. и земельным участком площадью 962 кв. м. в Николаеве. Также в Николаеве ей принадлежит 25% квартиры площадью 73,2 кв. м. В Николаеве она арендует земельный участок площадью 1 333 кв. м., а также четыре помещения в Чигирине, Сагуновке и Мошны Черкасской области общей площадью 253,8 кв. м.

Семья председателя парламента обладает четырьмя автомобилями: на Разумкова записаны Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Toyota Camry 2012 выпуска, а на его жену — Tesla Model S, 2017 выпуска и BMW X5 2016 выпуска.

Жена спикера Верховной Рады имеет корпоративные права в трёх компаниях (61% в «Интеринвест XXI века», 100% в «Бизнесинвестбуд» и 34% в ООО «Украинская политконсалтинговая группа»), а ещё в четырёх является конечным бенефициаром (в указанных выше и в «Интеринвест XXI века и компания»).

Разумков на банковских счетах сохраняет 90,4 тыс. грн, 1 325 евро, 694 доллара, а также держит наличными 340 тыс. грн и 75 тыс. долларов. Его жена держит в банках 43,5 тыс. грн, а наличными — 570 тыс. грн и 90 тыс. долларов.

Внёс в декларацию спикер и почти 27 миллионов гривен. Их он одолжил гражданину Олегу Галушко.

«Эти деньги были одолжены не в прошлом и даже не в позапрошлом году. Это событие, если я не ошибаюсь, состоялось в 2016 году, когда я ещё занимался бизнесом, не занимался политикой. Я уверен, что и НАПК, если будет необходимо, и налоговая поднимут, посмотрят», – рассказал Разумков.

Деньги ему до сих пор не вернули.

Спикер добавил, что эта сумма была задекларирована и в прошлой декларации, когда он только пришёл в Верховную Раду, «чтобы сегодня не было ни у кого лишних вопросов, каким образом она появилась».

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