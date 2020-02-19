В январе 384 украинца задекларировали доходы свыше 1 миллиона

В январе в Украине 384 человека задекларировали доход, полученный в 2019 году, в размере свыше 1 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

«С 1 января стартовала кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году. В январе о полученных доходах отчитались уже почти 20 тыс. лиц. Из них 384 человека задекларировали доход, полученный в прошлом году, в размере свыше 1 млн гривен. В подавляющем большинстве эти граждане получили свои доходы от продажи движимого и недвижимого имущества, от унаследованного или полученного в дар имущества, доходы от сдачи в наём (поднаём) недвижимого (движимого) имущества», — говорится в сообщении.

Так, наибольшая сумма полученного дохода задекларирована киевлянином – почти 500 млн грн, из которых 200 млн грн получены от наследования имущества и 259,1 млн грн – другие налогооблагаемые доходы.

Всего в январе этого года граждане задекларировали 3,9 млрд гривен. Это на 0,3 млрд грн, или на 9% больше, чем за январь 2019 года. Активнее всего декларировали свои доходы налогоплательщики в Киеве, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ими задекларирован к уплате в бюджет налог на доходы физических лиц в сумме 86,9 млн грн, что почти на 10%, или на 7,2 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Военный сбор к уплате в бюджет определён на уровне 14,6 млн грн, что на 11%, или на 1,5 млн грн больше, чем за январь 2019 года.

Кстати. Декларационная кампания продолжается до 1 мая 2020 года. Справку о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов можно получить в Электронном кабинете.

Одесса News информировала о декларации руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака.