Одесский порт пополнился четырьмя мощными перегружателями

Нидерландский сухогруз Sea Symphony доставил в Одесский морской порт четыре мощных перегружателя типа RTG фирмы Liebherr стоимостью 6 миллионов евро.

Об этом сообщила Администрация Одесского морского порта.

«Мощные перегружатели типа RTG прибыли в разобранном виде, после монтажа их установят на «Карантинном молу», где осенью 2020 года будет введён в эксплуатацию 4-й пусковой комплекс контейнерного терминала «Одесса», — отметили в пресс-службе.

Поставленные фирмой Liebherr краны типа RTG общей стоимостью более 6 миллионов евро имеют ряд технических преимуществ, связанных со снижением эксплуатационных расходов. Кроме того, за счёт укомплектования новейшими двигателями они экологичнее по сравнению с предыдущими моделями портовых кранов этой фирмы.

По словам руководителя Одесского филиала ГП АМПУ Руслана Сахаутдинова, администрация контейнерного терминала успешно реализует один из самых масштабных проектов в морской отрасли Украины — Карантинный мол. Компания не только выполняет свои инвестиционные обязательства, но при этом постоянно внедряет новейшие технологии, в том числе IT-технологии.

Пополняя парк перегрузочной техники, это госпредприятие повышает интенсивность обработки флота, способствует росту грузооборота порта. Следовательно, увеличатся доходы и отчисления в государственный бюджет.

Кстати. Сухогруз «Симфония Си« имеет очень необычные формы и применяется для перевозки специальных длинномерных грузов, например лопастей ветрогенераторов. Судно построено в 2016 году. Его длина 122 метра, ширина 17 метров, водоизмещение 10600 тонн.

Как сообщала Одесса News, в феврале в порту Южный на погрузке стояли одновременно три громадных сухогруза типа «кейпсайз», впечатляющих своими размерами.