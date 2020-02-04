В порту Южный стояли три громадных сухогруза, впечатляющих своими размерами

В Южном порту на погрузке стоят одновременно три громадных сухогруза типа «кейпсайз», впечатляющих своими размерами.

Как сообщает ТАЙМЕР, длина каждого из трёх судов составляет около 300 метров — а это три стандартных футбольных поля.

Так, судно Golden Anastasia под флагом Маршалловых островов имеет длину 292 метра при 45 метрах в ширину. Судно, прибывшее из Индии, примет на борт 175 тысяч тонн руды.

Ещё одно судно — балкер Kyla Fortune имеет в длину 289 метров, в ширину — 45 метров. На борт судна загрузят также 175 тысяч тонн руды. Судно ходит под флагом Либерии, а в Южный пришло из Катара.

Третье судно Jean LD имеет практически те же размеры, но руды на него загрузят меньше: всего 160 тонн. При этом загружать его будут в два приёма: сначала на причале №19 ООО ТИС, а затем у причала №5 государственного порта Южный.

Кстати. Самым большим судном, когда-либо заходившим в Южный, был балкер Maxi Brazil, длина которого составляет 328,6 метра.

Как сообщала Одесса News, морской торговый порт «Южный» за 2019 год обработал 15 млн 153 тыс. тонн грузов — больше, чем в какой-либо из предыдущих лет своей работы, и на 23% превзошёл результат 2018 года.