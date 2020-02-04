Сгоревший дом на Троицкой в Одессе берёт на баланс облгосадминистрация

Сгоревший 4 декабря 2019 года дом на Троицкой, 25, где размещался Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса передадут на баланс Одесской облгосадминистрации.

Такое решение принял Кабинет министров Украины.

Отмечается, что принятое решение будет способствовать изысканию средств на консервацию руин этого здания, являющегося памятником архитектуры.

Как сообщала Одесса News, шестиэтажное здание на углу Пушкинской и Троицкой улиц было построено в 1914 году. Оно входит в список объектов культурного наследия Одессы как «Доходный дом Асвадурова».