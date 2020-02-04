Ба! Знакомые всё лица: Окнянская РГА получила нового главу

Президент Владимир Зеленский назначил Наталью Буйненко председателем Окнянской районной государственной администрации Одесской области.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства.

«Назначить Буйненко Наталию Владимировну председателем Окнянской районной государственной администрации Одесской области», — говорится в распоряжении.

Наталия Буйненко родилась 11 ноября 1984 года в селе Лучинское Раздельнянского района Одесской области, образование высшее, работала заведующей программно-методическим сектором Одесского областного центра патриотического воспитания детей и молодёжи, ведущим специалистом отдела ведения государственного реестра избирателей Раздельнянской РГА, выдвигалась, но безуспешно, в Верховную Раду 8-го созыва. У Натальи Буйненко задекларирована квартира в 62,3 кв.м. Основный вид дохода — зарплата, которую она в 2018 году получила в размере 71 874 гривен.

Как сообщала 15 января 2020 года Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский назначил глав Великомихайловской, Николаевской, Ивановской и Раздельнянской райгосадминистраций.