Президент назначил своего «слугу» главой Измаильской райгосадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Измаильской районной государственной администрации Одесской области Родиона Абашева.

Текст соответствующего распоряжения №175/2021-рп от 5 марта опубликован на сайте Президента.

«Назначить АБАШЕВА Родиона Анатольевича председателем Измаильской районной государственной администрации Одесской области», — сказано в распоряжении.

Родион Абашев родился 8 августа 1972 года в городе Братск Иркутской области. С 1987 года живёт в Измаиле. В 1989 году поступил в Измаильский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, который окончил после службы в армии. С 1994 г. — электрослесарь Измаильского районного управления электрических систем, с 2002 года – главный инженер Измаильского районного управления электрических систем. 2002-2005 гг – учёба в Таврийской государственной агротехнической академии.

С 2005 года – частный предприниматель, с 2006 – главный инженер ООО «Райэнерго-Измаил», 2008-2010 гг. – директор ООО «Райэнерго-Измаил».

С 10 декабря 2010 года приступил к исполнению обязанностей заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. С 25 ноября 2011 года — первый заместитель городского головы Измаила. Занимал эту должность до декабря 2020 года.

В октябре 2015 года избран депутатом Одесского областного совета седьмого созыва. Член фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность», а в октябре 2020 года избран депутатом Одесского облсовета от партии «Слуга народа».

Кстати. Новый Измаильский район, согласно административной реформе, был создан в июле 2020 года. В его состав вошли территории Измаильской, Вилковской, Килийской, Ренийской городских территориальных громад, а также Суворовской поселковой и Сафьянской сельской территориальных громад.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Сергей Приходько освобождён от должности председателя Раздельнянской районной государственной администрации «согласно поданному им заявлению», и переназначен в тот же день, 16 февраля, переназначен на эту же должность.

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