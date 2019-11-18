В Одессе представили нового руководителя Южного управления ГПСУ

Сегодня, 18 ноября, в Одессе первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины полковник Владимир Никифоренко представил руководству города и области, правоохранительным и взаимодействующим органам, а также личному составу нового руководителя Южного регионального управления ГПСУ. Им стал полковник Сергей Мул.

Как сообщает Госпогранслужба, Владимир Никифоренко поздравил нового руководителя с назначением, пожелал ему вдохновения, успехов, поддержки от коллег и руководителей взаимодействующих структур и органов местного самоуправления.

«Полковник Сергей Мул является одним из самых опытных офицеров-руководителей в пограничном ведомстве. В частности, он 10 лет руководил ОКПП «Киев», где 4 года был начальником штаба и 6 лет начальником. С начала событий на Востоке Украины находился там в самые тяжёлые времена. По возвращении возглавил направление оперативного управления. Также был заместителем директора Департамента охраны государственной границы. Кроме того, проходил службу в Южном регионе начальником штаба. Всё это и стало основанием для его назначения на должность», — отметил Владимир Никифоренко.

Кстати. Полковник Сергей Мул родился 27 июля 1973 года в с.Лисогорка на Хмельнитчине. Окончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище, Институт Пограничных войск Украины, Национальной академии Государственной пограничной службы Украины. В ГПСУ с 1994 года. Занимал должности от старшего контролёра заставы пограничного контроля до заместителя начальника нескольких департаментов Администрации Госпогранслужбы. Доктор наук, награждён орденом Богдана Хмельницкого III степени.