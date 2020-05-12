Заместитель Куцого громко хлопнул дверью Одесской облгосадминистрации

Заместитель председателя Одесской областной государственной администрации Виталий Свичинский написал заявление об уходе с занимаемой должности.

Причины своего увольнения чиновник объяснил на своей странице в Facebook.

«Больше я не вижу оснований находиться в этой команде», — написал Свичинский. Собственно, заявление об уходе было написано ещё осенью. Однако, ему было предложено оставаться в должности.

Свичинский заявил, что в облгосадминистрации его предложения и работа воспринимаются враждебно и потому ждёт, когда губернатор Максим Куцый подпишет его заявление об увольнении.

«Сегодня, 12 мая, в области были отменены тендеры на закупку 24 школьных автобусов для подвоза детей нашего региона. Это было сделано по устному поручению руководителя ОГА Максима Куцого. Почему? Непонятно. Но точно могу сказать, что торги были проведены на площадке Prozorro в полном соответствии с законодательством. И это в то время, когда регион оказался на грани финансовой пропасти — мы прогнозированно недополучим около одного миллиарда гривен в сводный бюджет области. Мои предложения, а, фактически, моя работа воспринимаются враждебно.

Почему — есть только догадки. Возможно, потому что я работал на различных должностях и при разных руководителях ОГА и чётко ассоциируюсь с проукраинскими силами, которым сейчас нет места в системе координат «демократической» власти? Ещё в октябре прошлого года я написал заявление об увольнении с занимаемой должности. Всё это время оно не было удовлетворено. Но я считал необходимым продолжать работать, учитывая ситуацию, в которой мы оказались. Больше я не вижу оснований находиться в этой команде. Да и нет желания. Потому что сворачивать демократические процессы и заниматься различным хламом вместо того, чтобы заниматься качеством жизни людей в Одесской области — не для меня. После окончания жёстких ограничений по карантину председателю ОГА Максиму Куцому, надеюсь, хватит смелости удовлетворить моё заявление об увольнении».

Как сообщала Одесса News, 10 октября 2018 года Пётр Порошенко подписал распоряжение об увольнении Виталия Свичинского с должности главы Савранского района и назначил его заместителем главы ООГА.

В свою бытность этот чиновник был руководителем молодёжного крыла партии «УДАР» Виталия Кличко в Одессе, на выборах 2010 года работал в избирательном штабе Эдуарда Гурвица. Во времена Евромайдана Свичинский управлял одесской «Самообороной», а после слияния «УДАРа» с партией «Блок Порошенко» стал депутатом облсовета от пропрезидентской политсилы. Активист также известен известный своим непосредственным участием в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе — именно он возглавлял одну из колонн вооружённых людей на Соборной площади.