На прошлой неделе в Одессе родились четыре двойни

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 204 новорожденных, что на 20 детей больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Население Одессы за неделю пополнили четыре пары близнецов. Количественное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 111 — на 21 больше, чем за предыдущую неделю. Также за неделю увидели свет 93 маленькие одесситки», — говорится в сообщении.

Лидерство по числу новорожденных детей на минувшей неделе принадлежит городскому родильному дому №1, где на свет появились 66 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в том числе две двойни.