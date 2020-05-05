В Одессе на прошлой неделе родились 184 ребёнка

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в том числе две двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«Численное превосходство продолжают удерживать новорожденные девочки — за неделю в Одессе родились 94 юные одесситки и 90 маленьких одесситов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по числу новорожденных за минувшую неделю находился городской родильный дом №7, где увидели свет 49 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет тоже 184 новорожденных и тоже две пары близнецов.