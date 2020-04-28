В Одессе на прошлой неделе родились 184 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 184 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Количественное преимущество на прошедшей неделе осталось за новорожденными девочками — на свет появились 93 маленькие одесситки и 91 юный одессит.

Отмечается, что наибольшее число родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где увидели свет 49 младенцев.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе родились 183 малыша.