В Одессе на прошлой неделе родились 183 малыша

На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, что на 18 детей больше, чем на предыдущей неделе.

В числе новоиспеченных одесситов — две пары близнецов, — сообщает официальный сайт города.

Убедительное численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки, которых появилось на свет 104 — на 31 больше, чем на предыдущей неделе. Также за неделю увидели свет 79 мальчиков.

«Первое место по числу новорожденных на прошедшей неделе разделили городские родильные дома №1 и №7, в каждом из которых появились на свет по 54 малыша», — говорится в сообщении.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 165 новорожденных.