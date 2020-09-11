Эпидемия COVID-19 в Украине набирает обороты

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3 144 новых случая заражения коронавирусом, с начала эпидемии всего их зафиксировано 148 756.

Такие данные содержит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса Аппарата СНБО.

Согласно этим данным, от осложнений, вызванных коронавирусом, за сутки умерли 53 человека, в целом по стране на сегодня зафиксировано 3 076 летальных случаев.

В то же время выздоровели за сутки 1 128 больных COVID-19, в целом от коронавируса вылечились 67 005 человек.

Больше всего больных за сутки выявлено в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280) областях.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области 10 сентября от коронавируса умерли 4 человека.

Инфографика: Укринформ