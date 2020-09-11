Одесский регион не готов к смягчению карантина

Одесская область не готова к смягчению карантина.

Так считает Минздрав Украины.

В Одесской области, по данным ведомства, превышен показатель заболеваемости за 14 дней на 100 тысяч населения.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть хотя бы один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определённых для госпитализации пациентов с подтверждённым случаем COVID-19, составляет более 50 процентов в течение пяти дней подряд; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 тестирований на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости.

В прошедший четверг в Одесской области умерли 4 человека, заражённые коронавирусом, 283 пациента пополнили количество больных.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от COVID-19 142 человека.

По состоянию на утро 11 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 9 157 случаев COVID-19.

Выздоровели 2 135 пациентов, за сутки 27 пациентов побороли недуг.

Сейчас болеют 6 880 пациентов. Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Беляевском районах и Измаиле. Последние три территории находятся в «красной» карантинной зоне.