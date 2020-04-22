В Украине продлили карантин по 11 мая

Кабинет министров одобрил проект постановления о продлении действия карантина по 11 мая включительно, но с определёнными послаблениями.

Такое решение было принято на заседании правительства в среду, 22 апреля, сообщает Укринформ.

«Мы примем решение о продлении карантина до 11 мая. Поскольку, по расчётам Национальной академии наук, пик мы ожидаем между 3 и 8 мая. У нас есть очень чёткий план выхода», — подчеркнул Премьер-министр Денис Шмыгаль перед принятием соответствующего проекта постановления.

По его словам, план выхода из карантина состоит из пяти этапов, стартовая точка реализации — день конца карантина.

«По оптимистическому прогнозу, этот день должен наступить 11 мая. Поэтому сегодня будем продлевать карантин до этой даты как условие наступления этого первого дня, который будет символизировать начало выхода из карантина», — акцентировал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что начало выхода из карантина станет возможным лишь при условии, если в течение 10 дней процент обнаруженных случаев заболевания в стране не будет меняться и будет колебаться в пределах 5-7%, не более.

В Украине карантин на транспорте точно не снимут до 11 мая, сказал Денис Шмыгаль.

«Снятие ограничений в этой сфере нужно рассчитывать очень внимательно и вводить очень осторожно. Возьмём метро — это 2 миллиона пассажиров ежедневно. Мы понимаем, что из-за одного больного человека в этих условиях за неделю уже будут тысячи больных. И это только в метро. Поэтому, чтобы не бросаться громкими заявлениями, скажу, что точно не до 11 мая», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что транспорт, скорее всего, будет запускаться поэтапно.

«То есть сначала — облегчение ограничений функционирования городского транспорта, но при определённых условиях и социальной дистанции. Затем перейдём к междугороднему, только потом — к межобластному сообщению, и, наверное, в самом конце будем рассматривать восстановление авиаперевозок или глобальных железнодорожных перевозок», — отметил глава правительства.

Как добавил на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, планируется, в частности, разрешить перевозку общественным транспортом лиц, изъявивших желание стать донорами крови, привлекать к работе трудящихся, которым необходим обязательный медицинский осмотр, без прохождения таких осмотров, поскольку из-за карантина их проведение усложнено.

Также утверждается порядок проведения противоэпидемических мероприятий, связанных с самоизоляцией. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение до 11 мая электронного контроля самоизоляции через приложение «Дія».

«На практике вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью инструмента «Дія, — сказал он, добавив, что похожую модель ввели, в частности, в Польше.

Как сообщала Одесса News, Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал, что в предлагаемом проекте постановления о продлении действия карантина предлагается разрешить прогулки в парках, открыть для посещения музеи и библиотеки, ряд других смягчений карантинных мероприятий.