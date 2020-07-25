Кабмин рассказал подробности карантина в августе

Обнародовано постановление «Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 22 июля 2020 г. № 641.

Об этом говорится на Правительственном портале.

Согласно постановлению, регионам Украины будут устанавливать «зелёный», «жёлтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности в зависимости от распространения COVID-19.

Уровень эпидемической опасности устанавливается по результатам оценки эпидемических показателей и определяется решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое размещается на официальном информационном портале Кабинета Министров Украины.

«Жёлтый», «оранжевый» или «красный» уровень эпидемической опасности устанавливается на территории региона, в котором имеется значительное распространение COVID-19. В случае одновременного превышения нескольких показателей уровень эпидемической опасности для отдельной административно-территориальной единицы рассчитывается отдельно для каждого показателя и устанавливается на основании высокого уровня.

Уровень эпидемической опасности может изменяться для всей территории региона или территории отдельных административно-территориальных единиц региона.

В регионе, по которому отсутствует решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об установлении уровня эпидемической опасности, применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «зеленого» уровня эпидемической опасности. «Зеленый» уровень эпидемической опасности на территории всего региона устанавливается в случае отсутствия в нём признаков региона с широким распространением COVID-19 более трёх дней подряд.

Как и ранее, в период действия карантина запрещается нахождение в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или её специальный статус, без удостоверения о взятии на учёт бездомного лица; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации; иностранцам — пересекать границу без наличия полиса страхования.

Между тем, на утро 25 июля в Украине подтвердили 63 929 случаев COVID-19, за сутки — 1 106 новых инфицированных.

Об этом сообщается на специальном ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

За сутки зафиксировано 19 летальных случаев, в общем от коронавирусной болезни умерли 1 590 человек.

Выздоровели всего 35 497 человек, за сутки — 611.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Ривненской области (143), Киеве (129), Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях.

Как сообщала Одесса News, на Одесской подстанции скорой помощи №4 на улице Генерала Петрова, 25, обслуживающей Малиновский район, заразились медработники. Подстанция приостановила работу, все ушли на двухнедельный карантин.