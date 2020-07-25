Куцый призвал жителей Одесской области не пренебрегать масками

Традиционный еженедельный отчёт о мерах Одесской областной государственной администрации в разделе «Эпидемическая ситуация» глава ООГА Максим Куцый заключил словами о придерживании рекомендаций Минздрава.

Об этом Михаил Куцый написал в Facebook.

«В который раз призываю — придерживайтесь рекомендаций Министерства здравоохранения Украины и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты», — написал глава ООГА, у которого есть все основания это делать, ибо, по итогам последних суток, Одесская область попала в число регионов с наибольшим количеством заболевших коронавирусом.

Так, по сообщению ресурса СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса, общее количество больных в Одесской области сегодня составляет 2 846 человек. За прошедшие сутки зафиксировано 97 новых случаев. Такого антирекорда в области ещё не было.

За сутки умерли 2 человека, увеличив количество летальных случаев до 42.

Самый большой прирост новых больных — в Одесса, Болградском и Балтском районах.

Как сообщала Одесса News, на утро 25 июля в Украине подтвердили 63 929 случаев COVID-19, за сутки — 1 106 новых инфицированных, 19 летальных случаев.