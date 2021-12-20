Елизавета II отменила традиционный предрождественский обед с семьёй

Королева Великобритании Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве предупредительной меры на фоне резкого роста количества случаев заболевания из-за распространения в стране штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Отмечается, что обед должен был состояться в начале недели в Виндзорском замке. В прошлом году это мероприятие также отменили из-за COVID-19.

95-летняя Елизавета II обычно устраивает обед для членов своей семьи в канун Рождества перед тем, как отбыть в Сандрингем на рождественские дни. Кроме детей, внуков и правнуков на такие обеды обычно приезжают также двоюродные братья королевы.

Рождество в этом году станет первым, которое британская королева проведёт без своего мужа принца Филиппа, который ушёл из жизни в апреле этого года в возрасте 99 лет.

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