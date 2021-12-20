Кабмин утвердил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты

Кабинет министров установил минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Решение касается больших пакетов и вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Минэкономики.

Согласно постановлению правительства, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг, составят:

2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

«Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов каждый год. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются веками, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на полиэтиленовые пакеты будут стимулировать граждан использовать многоразовые экологические мешочки и защитит окружающую среду и здоровье людей от вредного воздействия микропластика», — сказал первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Как сообщала Одесса News, по закону с 10 декабря запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания. Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

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