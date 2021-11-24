Одесситы вскоре будут стирать свои одноразовые полиэтиленовые пакеты

В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах.

Как говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины, речь идёт о пакетах, которые в большинстве супермаркетов страны покупатели могут брать бесплатно: в овощных отделах, для сыпучих продуктов и на кассах.

На данный момент постановление находится в стадии рассмотрения. Голосование было запланировано на 17 ноября, но его отложили.

Закон об ограничении обращения пластиковых пакетов депутаты приняли ещё в июне 2021 года. Однако для его внедрения нужно постановление Кабмина о ценах на пластиковые пакеты, так как их в Украине можно только купить и минимальные розничные цены должны установить в правительстве.

На данный момент в проекте постановлении указаны такие цены на пластиковые пакеты:

без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 гривны за одну штуку

без ручек с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,50 гривны за одну штуку

с ручками и боковыми складками – 3 гривны за одну штуку

Цены будут касаться всех пакетов в форме рукава, с дном, открытой горловиной и со стенками толщиной более 50 микрометров.

Если Кабинет министров поддержит постановление, то минимальная стоимость будет введена уже с 10 декабря 2021 года.

Отмечается, что закон вступит в действие в январе 2022 года. До 1 января 2023 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.

За использование пакетов с января 2021 года будет штраф – от 1700 до 3400 гривен.

Предлагается заменить полиэтилен и пластик на пакеты и сумки многоразового использования, а также биоразлагаемыми и бумажными пакетами.

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