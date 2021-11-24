В Одесской области муж украл у своей жены 95 тысяч и хотел сбежать в Молдову

Злоумышленник, укравший немалую сумму денег у собственной жены, пытался незаконно пересечь государственную границу, но был обнаружен пограничниками Белгород-Днестровского отряда.

Как сообщает Госпогранслужба, гражданин Молдовы, проживавший в одном из населённых пунктов Лиманского района Одесской области, украл у жены 95 тысяч гривен и решил скрыться. Убегая, иностранец прибыл в пункт пропуска «Старокозачье» с намерением поскорее попасть на свою родину в Молдову.

39-летний мужчина, вероятно, в спешке, не учёл тот факт, что паспортный документ, предъявленный им во время пограничного контроля, давно уже не действителен, а разрешённый срок пребывания в Украине закончился несколько лет назад.

Кроме того, беглец не мог чётко объяснить происхождение денег, которые он нёс просто в пакете.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания в Украине он привлечён к административной ответственности. Ему также угрожает и уголовная ответственность по ст.185 УКУ «Кража».

В настоящее время мужчина передан представителям Национальной полиции.

Как сообщала Одесса News, правоохранители в сентябре задержали в Международном аэропорту «Одесса» гражданина другого государства, который в столице украл из квартиры знакомого 105 тысяч долларов.

Фото: Госпогранслужба

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