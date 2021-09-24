В аэропорту Одессы задержали вора со $105 тысячами

Правоохранители 23 сентября задержали в Международном аэропорту «Одесса» гражданина другого государства, который в столице украл из квартиры знакомого 105 тысяч долларов.

Об этом в Facebook сообщила полиция Киева.

В полицию поступило сообщение о квартирной краже на улице Михаила Бойчука в Киеве: хозяин заявил, что повреждён сейф и исчезли 105 тысяч долларов, — говорится в информации.

Правоохранители провели первоочередные следственные действия, пообщались с хозяином квартиры и выяснили, что к преступлению может быть причастен его товарищ.

«Один из иностранных товарищей потерпевшего, находившийся в Украине, имел доступ в дом. Воспользовавшись отсутствием хозяев, злоумышленник зашёл в квартиру и, повредив инструментами сейф, похитил оттуда деньги. В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники установили местонахождение подозреваемого», — сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Фигуранта, гражданина другого государства, 1975 г.р., обнаружили в аэропорту Одессы, когда он пытался покинуть Украину. При осмотре у него нашли похищенные деньги.

Начато уголовное производство по ч.5 ст.185 УК (кража). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следователи подали ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения — содержание под стражей.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2021 года полицейские разоблачили двух мужчин в квартирной краже в Киевском районе Одессы.

Фото: Facebook

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