Субботний «подарок» одесситам от энергетиков — массовое отключение света

25 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многи абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Соляной переулок — 1, 3, 6, 7, 8, 3а, 1б, 2а, 9, 8а, 1а, 10а, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 24, 26, 28 — С 06:00 по 21:00

2-й Западный переулок — 2, 226 — С 03:00 по 21:00

2-й Известковый переулок — 3, 4/6 — С 00:00 по 05:00

2-й Известковый переулок — 3, 4/6 — С 03:00 по 21:00

2-й Соляной переулок — 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19 — С 06:00 по 21:00

3-й Западный переулок — 8, 10, 12, 255гар — С 03:00 по 21:00

3-й Известковый переулок — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171 — С 00:00 по 05:00

3-й Известковый переулок — 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 171 — С 03:00 по 21:00

3-й Наличный переулок — 12 — С 03:00 по 21:00

3-й Наличный переулок — 12 — С 00:00 по 05:00

3-й Ступенчатый переулок — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7Б, 20, 7А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 — С 00:00 по 05:00

3-й Ступенчатый переулок — 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 7Б, 20, 7А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37 — С 03:00 по 21:00

4-й Западный переулок — 11, 13, 15 — С 03:00 по 21:00

4-й Материальный переулок — 1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12 — С 00:00 по 05:00

4-й Материальный переулок — 1А, 5, 8, 9, 11, 11Б, 12 — С 03:00 по 21:00

4-й Соляной переулок — 4, 6, 6а, 7, 8, 9, 9В, 13 — С 06:00 по 21:00

4-й Ступенчатый переулок — 1, 29, 30, 30А, 31, 32 — С 00:00 по 05:00

4-й Ступенчатый переулок — 1, 29, 30, 30А, 31, 32 — С 03:00 по 21:00

6-й Соляной переулок — 3, 4, 5, 5а, 6, 8 — С 06:00 по 21:00

7-й Наличный переулок — 4А, 5, 5А — С 03:00 по 21:00

7-й Соляной переулок — 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24 — С 06:00 по 21:00

Академика Воробьёва улица — 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48, 48А — С 00:00 по 21:00

Александра Кутузакия улица — 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 — С 03:00 по 21:00

Александровский проспект — 34 — С 03:00 по 21:00

Андреевского улица — 8, 16 — С 00:00 по 21:00

Атамана Чепиги улица — 3, 5, 7, 9А, 9Б, 11, 13, 15 — С 00:00 по 21:00

Базарная улица — 91, 93, 95, 120, 1203 — С 03:00 по 21:00

Балковская улица — 1, 3, 4, 5, 7А, 36/4, 36/1, 32А, 14А, 12Г, 6, 3/1, 36/5, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 38, 40 — С 03:00 по 21:00

Богдана Хмельницкого улица — 1, 1/3, 1а, 3, 18 — С 03:00 по 21:00

Болгарская улица — 1 — С 03:00 по 21:00

Бунина улица — 2, 5, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 22, 16а, 24, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 39, 40 — С 03:00 по 21:00

Ветрогонная улица — 32, 34, 35, 37, 38, 32а, 38а, 39, 40, 42, 44 — С 00:00 по 05:00

Ветрогонная улица — 32, 34, 35, 37, 38, 32а, 38а, 39, 40, 42, 44 — С 03:00 по 21:00

Владимира Винниченко улица — 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 9а, 9б, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 — С 00:00 по 05:00

Владимира Винниченко улица — 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 9а, 9б, 13, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 — С 03:00 по 21:00

Военный спуск — 1, 3, 6, 8, 14, 18, 1/3 — С 03:00 по 21:00

Воронцовский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 6А — С 03:00 по 21:00

Гаванная улица — 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 — С 03:00 по 21:00

Гарина улица -24, 41б, 27, 29, 29а, 29б, 31, 33А, 26, 33В, 35, 35А, 37, 37а, 39, 41а, 33б — С 00:00 по 21:00

Генерала Ватутина улица — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12/1, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36 — С 03:00 по 21:00

Гоголя улица — 1/3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 19, 23 — С 03:00 по 21:00

Градоначальницкая улица — 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 22/7, 22/8, 18а, 22/1, 22/3, 26А, 26Б, 32, 22/5, 22/6, 22/4 — С 03:00 по 21:00

Греческая площадь — 1 — С 03:00 по 21:00

Греческая улица — 7, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 26/28, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 50, 52 — С 03:00 по 21:00

Дальневосточная улица — 20, 60Б, 21а, 22, 22а, 22А1, 23/а, 23а, 23б, 25, 26, 27, 27б, 28, 29, 29А, 30, 30а, 31, 31б, 32, 33а, 33б, 34, 35, 35Б, 36, 37, 21, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 41в, 42, 43, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53Б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 60а, 37/а — С 00:00 по 21:00

Дворянская улица — 6, 7, 8, 12, 13, 15, 15 А, 15А, 15б, 13/15, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 33 — С 03:00 по 21:00

Деволановский спуск — 1, 12 — С 03:00 по 21:00

Дегтярная улица — 3, 6, 8, 10 — С 03:00 по 21:00

Дерибасовская улица — 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 — С 03:00 по 21:00

Еврейская улица — 20, 22 — С 03:00 по 21:00

Екатерининская площадь — 1, 3, 5, 4а, 6, 6/8, 8 — С 03:00 по 21:00

Екатерининская улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 17, 18, 8/10, 31/33, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 3133 — С 03:00 по 21:00

Елисаветинская улица — 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11 — С 03:00 по 21:00

Жуковского улица — 14, 15, 16, 17, 22, 40, 42, 43, 45, 22а, 47, 22П -С 03:00 по 21:00

Ивана Мазепы улица — 7, 9, 11 — С 03:00 по 21:00

Ивана Мазепы улица — 7, 9, 11 — С 00:00 по 05:00

Известковая улица — 45, 49, 51, 53, 55, 57, 55А, 59, 55/, 69А, 61, 63, 69, 73, 75, 77, 81 — С 00:00 по 21:00

Канатная улица — 7, 9, 10, 11, 13, 13/1, 15, 19/21, 16, 17, 19, 21, 1921 — С 03:00 по 21:00

Карантинный спуск — 1 — С 03:00 по 21:00

Каретный переулок — 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25 — С 03:00 по 21:00

Книжный переулок — 17 — С 03:00 по 21:00

Княжеская улица — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 3/5, 14з, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 — С 03:00 по 21:00

Коблевская улица — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 10/12, 18, 14/16, 2/4, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 — С 03:00 по 21:00

Комитетская улица — 1, 3а, 11/17, 11/171, 11/172, 17/19, 1719 — С 03:00 по 21:00

Композитора Нищинского улица — 6, 8 — С 03:00 по 21:00

Конная улица — 2/4, 6, 8/10, 12, 14 — С 03:00 по 21:00

Косвенная улица — 5, 10 — С 03:00 по 21:00

Краснослободская улица — 21, 23, 50/1, 52 — С 00:00 по 05:00

Краснослободская улица — 2, 4, 6, 8, 3/5, 10, 2А, 10/2, 50/1, 14, 21, 23, 52 — С 03:00 по 21:00

Краснослободской переулок — 1, 3, 4, 5, 6, 5А, 7, 5/1, 9/1, 8, 9, 11, 12, 13, 14 — С 03:00 по 21:00

Красный переулок — 1, 7А, 7Б, 9, 11 — С 03:00 по 21:00

Крылова улица — 20, 52А, 22, 22/1, 22/а, 22а, 23, 24, 24А, 24Б, 24в, 25, 25а, 25а1, 26, 26а, 27, 27/, 28, 20/1, 32, 32/б, 34, 36, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 30 — С 00:00 по 21:00

Ланжероновская улица — 2, 3, 5, 8, 24А, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 28 — С 03:00 по 21:00

Ланжероновский спуск — 2 — С 03:00 по 21:00

Ломаный переулок — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 — С 03:00 по 21:00

Ломоносова улица — 3, 58б, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 21б, 23, 24, 24а, 25, 25а, 25б, 26, 27, 29а, 29б, 30, 31, 32, 32а, 33а, 33б, 34, 6, 36а, 36б, 37, 37а, 38, 39а, 39б, 40а, 40б, 41, 42, 42а, 44, 45, 45б, 47а, 47б, 48а, 48б, 49а, 49б, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 53а, 53б, 53в, 54, 54б, 55, 56, 56а, 56б, 56в, 58а, 35 — С 00:00 по 21:00

Малая Арнаутская улица — 82, 84 — С 03:00 по 21:00

Манежная улица — 2, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 20/1, 18/1, 32, 34, 36, 201, 202, 203, 204, 205 — С 03:00 по 21:00

Манежный переулок — 4 — С 03:00 по 21:00

Маразлиевская улица — 20, 22, 24, 26, 28, 30 — С 03:00 по 21:00

Мариинская улица — 6 — С 03:00 по 21:00

Мастерская улица — 2 — С 03:00 по 21:00

Матросский спуск — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 — С 03:00 по 21:00

Матюшенко улица — 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 6б, 5а, 5б, 21а, 20б, 20а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 — С 00:00 по 21:00

Мациевской улица — 41, 60а, 45, 46, 47, 48, 41а, 54, 56, 58, 60, 52 — С 09:00 по 21:00

Менделеева улица — 3, 5/7 -С 03:00 по 21:00

Мечникова улица — 2, 4, 7, 12, 14, 22, 24, 38/40, 2а, 6а, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 3840 — С 03:00 по 21:00

Мясоедовская ул. — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 5А, 7А, 7Б, 14, 34/36, 17, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 45 — С 03:00 по 21:00

Нежинская улица — 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 — С 03:00 по 21:00

Нерубайская улица — 29, 32, 34, 34А, 36, 36А, 40, 42, 42а — С 00:00 по 21:00

Никитина улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7а, 11, 7б, 1а, 4а, 4б, 4в, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87 — С 00:00 по 05:00

Никитина улица — 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 4а, 4б, 7а, 4в, 7б — С 03:00 по 21:00

Николая Плыгуна улица — 5 — С 03:00 по 21:00

Новосельского улица — 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 64б, 64а, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80 — С 03:00 по 21:00

Одария улица — 7, 16, 18, 20, 24 — С 00:00 по 21:00

Ольгиевская улица — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 24, 16/18, 25, 27, 31, 33, 37 — С 03:00 по 21:00

Ольгиевский спуск — 2, 3, 5, 7, 8А, 9, 10 — С 03:00 по 21:00

Пантелеймоновская улица — 72, 74, 99, 101, 128 — С 03:00 по 21:00

Пастера улица — 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 1/3, 48а, 18, 44а, 36, 46а, 40, 42, 44, 34, 46, 32, 48, 30, 50, 52, 54, 38, 58, 60, 62, 64, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 19, 56 — С 03:00 по 21:00

переулок Александра Стурдзы — 6, 8 — С 03:00 по 21:00

переулок Вице-адмирала Жукова — 2, 4, 7, 9, 12, 25, 27 — С 03:00 по 21:00

переулок Ляпунова — 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 — С 03:00 по 21:00

переулок Маланова — 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18 — С 03:00 по 21:00

переулок Маяковского — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 — С 03:00 по 21:00

переулок Митракова — 1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 9г, 9, 10, 11, 13 — С 03:00 по 21:00

переулок Нахимова — 3 — С 03:00 по 21:00

переулок Некрасова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 — С 03:00 по 21:00

переулок Нечипуренко — 2 — С 03:00 по 21:00

переулок Сеченова — 3, 7, 9 — С 03:00 по 21:00

переулок Чайковского — 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15/17, 14, 16, 18, 19 — С 03:00 по 21:00

Петра Ивахненко улица — 4 — С 00:00 по 21:00

Пишоновская улица — 7, 12/1, 23, 27 — С 03:00 по 21:00

площадь Молодёжи — 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 9а, 12а, 13, 13а, 17а, 15б, 15а, 14, 15, 16, 19, 21 — С 00:00 по 21:00

Польская улица — 3, 4, 5, 7, 4А, 9, 9/13, 14, 16, 18, 913 — С 03:00 по 21:00

Польский спуск — 1, 3, 5, 6А, 7, 9 — С 03:00 по 21:00

Преображенская улица — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9А, 2а, 11, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 40, 42, 94 — С 03:00 по 21:00

Приморская улица — 5, 5А, 14, 20, 23, 25, 51, 53, 55, 57 — С 03:00 по 21:00

Приморский бульвар — 1, 2, 10 — С 03:00 по 21:00

Прохоровская улица — 1/3, 2, 2/4, 3/5, 3А, 3Б, 4, 4/6, 4А, 4В, 4Г, 7 — С 03:00 по 21:00

Пушкинская улица — 2, 6, 7, 8, 12, 13, 13/1, 14, 16, 19, 24 — С 03:00 по 21:00

Раскидайловская улица — 28, 30, 32, 34, 38 — С 03:00 по 21:00

Ришельевская улица — 4, 7, 11, 12, 14 — С 03:00 по 21:00

Сабанский переулок — 1 — С 03:00 по 21:00

Садиковская улица — 31 — С 03:00 по 21:00

Садовая улица — 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 5а, 15, 16, 17, 18, 19, 21 — С 03:00 по 21:00

Садовый переулок — 7, 7Е — С 03:00 по 21:00

Салтыкова-Щедрина улица — 1, 5, 5б — С 00:00 по 21:00

Саши Хорошенко улица- 11, 24б, 13а, 14, 14а, 15, 13, 18, 20, 20а, 22, 24а, 16 — С 00:00 по 21:00

Светлый переулок — 3, 5, 7, 7/1 — С 09:00 по 19:00

Серединский сквер — 1, 3, 3А — С 03:00 по 21:00

Скидановская улица — 3, 4, 5, 7, 7-11, 8 — С 03:00 по 21:00

Слободская улица- 30, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 30а, 65а, 62Б, 60, 62, 64, 65, 66, 68 — С 03:00 по 21:00

Слободская улица — 30, 43, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 30а, 65а, 62Б, 60, 62, 64, 65, 66, 68 — С 00:00 по 05:00

Слободской спуск — 18, 18и, 30 — С 00:00 по 21:00

Соборная площадь — 2, 4, 6 — С 03:00 по 21:00

Солнечная улица — 7/9, 10 — С 09:00 по 19:00

Софиевская улица — 2б, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 5б, 14, 7а, 4/6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 46 — С 03:00 по 21:00

спуск Маринеско — 6, 6/8, 6-8/1, 8, 10, 14, 16, 18 — С 03:00 по 21:00

Средняя улица — 1 — С 03:00 по 21:00

Староконный переулок — 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22 — С 03:00 по 21:00

Старопортофранковская улица — 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 25, 31, 33, 35, 39, 46а, 44а, 41, 44, 46, 57, 67, 69, 133, 135, 1351 — С 03:00 по 21:00

Старорезничная улица — 28, 35 — С 03:00 по 21:00

Ступенчатый переулок — 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 1А, 12Б, 5А, 5Б, 7А, 15А, 7Б, 16А, 16Б, 9/1, 9/2, 9/3, 2А, 27, 21/2, 11/1, 3А, 12А — С 00:00 по 21:00

Тираспольская улица — 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31, 33, 35 — С 03:00 по 21:00

Топольского улица — 4 — С 03:00 по 21:00

Торговая улица — 2, 5, 6, 20, 28, 43, 45, 49, 51 — С 03:00 по 21:00

Успенская улица — 76, 78, 80, 113, 115/115, 115/117, 125 — С 03:00 по 21:00

Училищная улица — 2, 4, 6 — С 00:00 по 21:00

Ушинского улица — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17 — С 03:00 по 21:00

Ширшова улица — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 3а, 5а, 9, 7а, 1а, 9а, 19Б, 13а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 — С 03:00 по 21:00

Ширяевский переулок — 4, 12, 14, 16А, 16Б, 18, 20, 22, 26 — С 00:00 по 21:00

Щепной переулок — 3, 4, 9 — С 03:00 по 21:00

Щёголева улица — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8 — С 03:00 по 21:00

Щёголева улица — 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 8 — С 00:00 по 05:00

Юрия Олеши улица — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 5Б, 13, 5А — С 03:00 по 21:00

Яши Гордиенко улица — 11, 32а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 13, 22, 23, 24, 24б, 25/27, 26, 28, 29, 30, 32, 21 — С 00:00 по 05:00

Яши Гордиенко улица — 11, 32а, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 13, 22, 23, 24, 24б, 25/27, 26, 28, 29, 30, 32, 21 — С 03:00 по 21:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» завершает модернизацию подстанции «Крымская» в Одессе.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod