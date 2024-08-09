9 августа из-за проведения аварийных работ часть Одессы останется без света 

Часть одесситов 9 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Высоцкого, 1 – 11, Семёна Палия, 109, 111. Работы до 17:00.

2-я Пересыпская, 32, 34, 3-я Пересыпская, 19 – 27, 7-я Пересыпская, 8 – 50, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42 – 103, Жевахова, 3-61, Жевахова гора, 22, 30, 81, Карышковского, 2-60, Локомотивная, 1 – 27, Рыночная, 7, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1 – 44, пер. 1-й Балтский, 1 – 11, пер. 1-й Черноморский, 3 – 44, пер. 2-й Балтский, 1 – 32, пер. 2-й Черноморский, 1 – 34, пер. 3-й Балтский, 1 – 39, пер. 3-й Черноморский, 1 – 34, пер. 4-й Балтский, 2 – 14, пер. 4-й Черноморский, 1 – 43, пер. 5-й Балтский, 7 – 25, пер. 5-й Черноморский, 1 – 10, пер. 6-й Балтский, 1-47, пер. 6-й Черноморский, 1 – 10, пер. 7-й Балтский, 1 – 14, пер. 7-й Черноморский, 1 – 8, пер. 8-й Балтский, 1 – 11, пер. 8-й Черноморский, 1 – 54, пер. 9-й Черноморский, 6 – 18, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3 – 10. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Симоненко, 62, просп. Свободы, 52. Работы до 19:30.

Центральные РЭС: Манежная, 40, Пишоновская, 3 – 16, Мечникова, 32а. Работы до 17:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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