На очередном заседании Ставки Верховного Главнокомандующего обсудили энергетику

Президент Украины Владимир Зеленский в среду провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Среди важных вопросов военного характера обсуждались проблемы восстановления энергетической системы Украины.

Этой же теме была посвящена и часть вечернего (7 декабря) видеообращения Президента, в котором он сказал, что в Украине постоянно увеличивают генерацию электричества, восстанавливая энергосистему, пострадавшую от российских атак, но в большинстве населённых пунктов продолжаются отключения света.

Зеленский отметил, что энергетика – это постоянный пункт повестки дня и на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, и на правительственном уровне.

Также Президент 7декабря провёл отдельное совещание по стабилизации энергосистемы и защите электростанций.

«Постоянно увеличиваем генерацию и поставку электричества – почти каждый день добавляем ещё объём. Но стоит не забывать – и не забывать всем, – что восстановить 100% энергосистемы, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Нужно время. Поэтому в большинстве городов и районов сохраняются графики отключений», – сказал Зеленский.

По информации Президента на вечер 7 декабря, больше всего отключений – в Киеве и области, Львовской, Житомирской, Хмельницкой, Полтавской, Винницкой областях и Закарпатье.

«И я благодарю всех наших энергетиков, ремонтников, бизнес, работников коммунальных предприятий и местные власти, которые делают всё возможное, чтобы облегчить положение для людей», – добавил он.

Как сообщала Одесса News, энергетики ДТЭК «Одесские электросети» совместно с НЭК «Укрэнерго» 8 декабря ночью обещали дать напряжение в электросетях Одессы.

Видео: ОПУ

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