В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Гранчар, светлая ему память

В боях за Украину во время выполнения служебных обязанностей погиб житель села Теплица Болградского района Одесской области Дмитрий Гранчар.

Об этом сообщили в Болградской районной государственной администрации.

Траурная процессия прошла улицами Арциза в направлении к Теплицкой громаде. Отпевание Дмитрия Гранчара состоялось в храме его родного села.

Был приспущен Государственный флаг, вдоль дороги, по которой двигалась автомобильная траурная процессия образован живой коридор. Так Арциз почтил память Дмитрия Гранчара, отдавшего свою жизнь за Украину.

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Фото: Болградская РГА/Facebook

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