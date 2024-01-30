706 дней войны: боевые потери врага составили более 384 тысяч военных

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 января 2024 годов ориентировочно составили 384 140 (+960 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооружённых Сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили танков ‒ 6300 (+10) ед., боевых бронированных машин ‒ 11725 (+29) ед., артиллерийских систем – 9144 (+31) ед., РСЗО – 972 ед., средств ПВО ‒ 663(+3) ед., самолётов – 332 (+1) ед., вертолётов – 324 ед., БПЛА оперативно-тактического уровня – 7084 (+35), крылатых ракет ‒ 1846, корабли/катера ‒ 23 ед., подлодки — 1 ед., автомобильной техники и автоцистерн – 12191 (+42) ед., специальной техники ‒ 1448 (+5).

Данные уточняются.

Одесса News информировала, что по словам Владимира Зеленского в январе 2024 года, численность украинской армии сейчас составляет 880 тысяч человек.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ

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