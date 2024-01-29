Зеленский раскрыл количество военнослужащих ВСУ

Численность украинской армии сейчас составляет 880 тысяч человек.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, видео которого 29 января в YouTube опубликовал Офис Президента.

«У нас 880 тысяч. У нас миллионная армия. И при этом у нас 30 млн человек сейчас, сейчас конкретно 30 млн людей работают, а может, даже немного больше. Сказать точно цифру не могу», – отметил Зеленский.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехало около 6,5–7,5 млн человек, однако точное число неизвестно.

«Поэтому мы говорим обо всех людях, кто в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах», – подчеркнул Президент.

12 декабря 2023 года Зеленский сообщал, что в Сухопутных войсках ВСУ служат около 600 тыс. военнослужащих разных родов войск.

19 декабря на пресс-конференции, посвящённой итогам года, Президент сообщил, что военные хотят дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. «Они предложили мобилизовать дополнительно 450–500 тыс. человек. Это очень серьёзная цифра. Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это направление», – сказал Глава государства.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy