Владимир Зеленский встретился с Джозефом Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский 25 сентября провёл встречу с президентом США Джозефом Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Джозефа Байдена и Соединённые Штаты Америки за оказанную Украине поддержку, которая спасает жизнь украинцев и помогает стране сохранить независимость.

Глава Украинского государства ознакомил Президента США с ситуацией в Украине, в том числе на фронте, сфокусировавшись на вопросе Плана победы. Лидеры договорились обсудить его во время переговоров в Вашингтоне 26 сентября.

Президенты также приняли участие в специальной встрече G7+, посвящённой восстановлению Украины. Свыше 30 стран и Европейский Союз подписали декларацию по послевоенному восстановлению Украины.

«После разрушительной Второй мировой войны союзники ввели план Маршалла, укрепивший мир и помогший ему стать по-настоящему длительным. Сегодня мы закладываем фундамент для аналогичной архитектуры восстановления – способствующий миру для Украины и всей Европы и общему благосостоянию», – сказал Владимир Зеленский.

Одесса News информировала, что 26 сентября Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $7,9 млрд.

Фото: сайт Президента Украины

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