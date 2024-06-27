Почти 50% украинцев считают, что события в стране идут в неправильном направлении

47,4% украинцев, проживающих на подконтрольной украинским властям территории, считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, опубликованные 25 июня.

Вариант, что события развиваются в правильном направлении, выбрали лишь 32,9% опрошенных.

Остальные почти 20% респондентов затруднились ответить.

В то же время участникам опроса задали другой вопрос: «Как вы считаете, способна ли Украина преодолеть существующие проблемы и трудности?», и большинство участников социологического исследования положительно видят перспективы.

29% опрошенных считают, что Украина способна преодолеть трудности «в ближайшие несколько лет», а 45,9% выбрали вариант ответа: «Способна преодолеть в более отдалённой перспективе».

Вариант «Не способна» выбрали только 11,3% опрошенных – это меньше, чем тех, кто затруднился ответить (13,8%).

Опрос проводился с 6-го по 12 июня методом face-to-face. Опросили 2016 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, которые контролирует правительство. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Одесса News информировала, что народный депутат, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко возглавил список политиков с самым высоким антирейтингом. В целом ему не доверяет более 75% украинцев, а примерно 64% уверены во вреде его деятельности для Украины в войне с Россией.

Скриншот: razumkov.org.ua

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