Зеленский посетил передовую украинских военных на Купянском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Харьковскую область побывал в батальонном командном пункте 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны, об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БпЛА с помощью систем РЭБ, обсудили обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другими актуальными потребностями воинов.

Владимир Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Рад быть сегодня здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих побратимов. Это очень важно. Желаю всем вам победы», – сказал Президент.

В целях безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы.

Одесса News информировала, что Президент Украины Владимир Зеленский провёл кадровые изменения в украинских Вооружённых Силах.

Фото: Офис Президента Украины

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy