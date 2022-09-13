Нацгвардия подтвердила: в Донецкой области освобождён Святогорск

В Национальной гвардии Украины подтвердили освобождение города Святогорск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в Facebook.

«Подразделения Национальной гвардии, Вооружённых сил Украины и Территориальной обороны вошли в Святогорск. Шаг за шагом, метр за метром мы освобождаем нашу землю от оккупанта. Победа будет обязательно нашей!», — говорится в видеосообщении.

Как информировала Одесса News, Вооружённые силы Украины за две недели освободили 500 км² Херсонской области, деоккупированы пять населённых пунктов — Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

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