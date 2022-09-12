В ВСУ назвали 5 деоккупированных населённых пунктов в Херсонской области

Вооружённые силы Украины за две недели освободили 500 км² Херсонской области, деоккупированы пять населённых пунктов.

Об этом сообщила 12 сентября спикер Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге, организованном медиацентром “Украина” и агентством Укринформ“.

Видео пресс-конференции опубликовано на YouTube-канале Ukrinform TV.

«Мы можем уже говорить сегодня, что наши успехи за последние две недели достаточно убедительны. Мы продвинулись на разных участках от четырёх до нескольких десятков километров, имеем освобождённые площади около 500 км² и можем объявить, что ряд населённых пунктов Херсонской области освобождены и находятся под украинским флагом», – заявила она.

Она назвала деоккупированные населённые пункты – Высокополье, Нововознесенское, Белогорка, Сухой Ставок и Миролюбовка.

По словам Гуменюк, на этих территориях ещё проводятся определённые мероприятия, но население уже находится под полной юрисдикцией Украины. Она отметила, что обстрелы этих территорий продолжаются, к тому же, отступая, враг заминировал часть территорий. Поэтому местным жителям нужно соблюдать осторожность.

Как сообщала Одесса News, после удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понёс значительные потери в живой силе.

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