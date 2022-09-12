После игры с «Шахтёром» подопечные Романа Григорчука занимают 11-е место

Футбольная команда «Черноморец» завершила очередной тур Украинской Премьер-Лиги.

Как сообщается на официальном сайте ФК «Черноморец», против донецкого клуба «Шахтёр» главный тренер «Черноморца» Роман Григорчук выпустил в восстановившемся после травмы «старте» Путрю, Бобка и Гладкого вместо Салюка, Фили и Юсова.

Отмечается, что «морякам» удался быстрый гол. Брагару, получивший пас от Наумца, в своей любимой манере сместился с фланга вдоль линии штрафной и точно пробил в дальний нижний угол – 1:0.

«Шахтёр», который в лице Петряка не реализовал голевой момент ещё при счёте 0:0, бросился отыгрываться. Однако наша команда действовала очень уверенно и грамотно, не дав сопернику до перерыва никакого реального шанса отличиться», — говорится в сообщении.

Более того, на 36-й минуте «Черноморец» вполне мог забить второй раз. Подачу Бобка Наумец использовал для того, чтобы головой сбросить мяч Плакси на линию вратарской. К сожалению, удар Максима получился неточным.

После перерыва Йовичевич выпустил на поле мощного Траоре, что значительно усилило атакующий потенциал «горняков».

Уже на 48 минуте лишь мастерство Непогодова спасло «моряков» от гола. Наш голкипер парировал «выстрел» Траоре кончиками пальцев, от которых мяч попал в штангу. Вскоре Михайличенко вблизи головой послал мяч рядом с этой же штангой. «Черноморец» ответил опасными ударами Брагару (на 60-й минуте), Гладкого и Бобка (на 67-й).

К сожалению, «Шахтёру» все же удалось не только сравнять счёт, но и на последней минуте компенсированного времени вырвать победу. Швед с 10 метров поразил цель головой (подавал Михайличенко), а бивший из-за пределов штрафной Очеретько помог рикошет от Траоре, что дезориентировало Непогодова — 1:2.

Таким образом, «Шахтёр» вырвал победу 2:1 и с десятью очками вылез на первое место. Впереди «горняков» ждёт новый еврокубковый оппонент — «Селтик», а «Черноморец» отправляется на небольшие каникулы.

Как сообщала Одесса News, 1 октября «Черноморец» сыграет против ФК «Александрия».

Фото и видео: ФК «Шахтёр».