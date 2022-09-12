Из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» 9 судов

Из портов Большой Одессы 12 сентября вышли по «зерновому коридору» девять судов, загруженных украинской агропродукцией.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

«12 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 9 судов cо 163,8 тыс. тонн агропродукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 12 сентября порты Большой Одессы планируют принять на вход 13 судов под загрузку украинской агропродукцией. Из них уже 6 пришвартованы: возле причалов портов Одессы (2), Черноморска (1) и порта «Южный» (3).

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортированы 2,78 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 122 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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