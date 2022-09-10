Из портов Большой Одессы 10 сентября вышли 5 судов с 90 тыс. тонн агропродукции

10 сентября в рамках реализации «зерновой инициативы» из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 5 судов с 90 тыс. тонн украинской агропродукции.

Об этом сообщает Мининфраструктуры в Facebook.

Отмечается, что суда следуют в направлении стран Африки и Европы.

В министерстве сообщили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием уже экспортировано 2,6 млн тонн агропродукции. В общей сложности, из украинских портов вышли 113 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Президент России Владимир Путин недоволен тем, как соблюдается «зерновое соглашение», и после консультации с президентом Турции Реджепом Эрдоганом планирует изменить его условия.

Фото: Мининфраструктуры/Facebook

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