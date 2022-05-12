Утро 12 мая Одесса встретила без ночных воздушных тревог

Ночь в Одессе и Одесской области прошла без обстрелов.

Об этом на своём Telegram-канале сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Однако, спикер ООВА предупредил, что существует реальная высокая угроза возможных ракетных ударов как с моря, так и с воздуха.

«Силы обороны выполняют поставленные перед ними боевые задачи», — подчеркнул Братчук, добавив, что усиливается граница Украины с т.н. Приднестровской Молдавской Республикой, где возможны провокации, а также продолжается контрдиверсионная работа. Есть задержанные.

Также Сергей Братчук обратил внимание одесситов на минно-взрывную опасность черноморского побережья, прогулки по которому чреваты тяжёлыми последствиями.

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