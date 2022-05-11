В Одессе задержаны два диверсанта

В Одессе патрульные полиции и военнослужащие задержали у блокпостов двух потенциальных диверсантов: в телефонах подозрительных мужчин были обнаружены объекты инфраструктуры и позиции бойцов Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщает пресс-секретарь Патрульной полиции Одесской области Алла Марченко в Facebook.

«Патрульные полицейские и военные задержали в Одессе двух подозрительных лиц, которые снимали на камеры телефонов объекты инфраструктуры и позиции бойцов Вооружённых сил Украины», — отметила Марченко.

По её словам, в телефонах задержанных были не только фотографии блокпостов, но и какие-то пометки касательно снимков. Обоих передали Службе безопасности Украины.

Пресс-секретарь Патрульной полиции уточнила, что правоохранители работают в усиленном режиме, в течение суток проверили 36 подозрительных лиц и отработали 976 вызовов.

Марченко в очередной раз подчеркнула: фото- и видеофиксация мест расположения ВСУ, объектов инфраструктуры и объектов гражданской защиты во время военного положения строго запрещена и наказывается, согласно требованиям закона. Равно, как и ведение стрима для социальных сетей о направлении движения ракет и куда они попали, что позволяет врагу скорректировать огонь.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области по факту содействия деятельности террористической организации, приобретения, ношения и хранения огнестрельного оружия, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения.

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