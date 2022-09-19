В Одессе полиция задержала водителя автокрана, совершившего серьёзное ДТП

Водитель грузового автокрана, совершившего столкновение с маршрутным автобусом на проспекте Добровольского в Одессе, задержан 19 сентября.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что в результате аварии семь пассажиров маршрутки с травмами разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение.

«Правоохранители установили, что водитель грузового автокрана, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с двигавшимся впереди маршрутным автобусом, а тот от удара задел ещё два автомобиля «Toyota» и «Peugeot», которые были перед ним», — говорится в сообщении.

После обследования следователи задержали нетрезвого водителя. Начато уголовное производство по ч.1 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водителю грозит лишение свободы сроком до трёх лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трёх до пяти лет.

Полные обстоятельства аварии устанавливает следственно-оперативная группа по расследованию ДТП ГУ ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 8 лет заключения и 1 млн грн материального и морального вреда – таков был приговор Киевского районного суда г.Одесса 29-летнему одесскому водителю за совершение ДТП в ноябре 2021 года с погибшей 15-летней девушкой.

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