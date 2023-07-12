В Одессе в квартире на ул. Генерала Петрова обнаружены два тела

12 июля в квартире на улице Генерала Петрова в Одессе нашли мёртвыми мужчину и женщину.

По информации полиции, на их телах внешние признаки насилия отсутствуют.

Стало известно, что покойники — 49-летняя мать и её 27-летний сын. Их тела отправлены на экспертизу.

После их вскрытия будет установлена причина смерти и дана предварительная квалификация, — заявили в полиции.

Как сообщала Одесса News, тело гражданина с телесными повреждениями, характерными при срабатывании взрывного устройства, было обнаружено утром 12 июля во дворе многоквартирного дома на Французском бульваре в Одессе.

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