Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену, ещё четыре тела должны вернуть на днях.

Об этом Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил во время круглого стола в Укринформе.

«Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену. И 19 тел я привёз, они погибли в плену. Ещё 4 привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают. Но есть такое, что нам тела могут и не вернуть», – сказал Котенко.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года в Украину вернули тела 51 погибшего военнослужащего.

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