В бою за Украину погиб житель Измаила Михаил Диденко, светлая ему память

В Измаиле в последний путь провели защитника Украины Михаила Диденко.

Об этом сообщает издание «Юг.Today».

Отмечается, что Михаил Диденко погиб 9 сентября во время исполнения воинского долга возле посёлка Спорное Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва боевой машины пехоты на вражеской мине.

Михаил родился 17 февраля 1991 года. Парень рано остался сиротой, был воспитанником Измаильской общеобразовательной школы-интерната.

Его собратья подчёркивают, что Михаил был образцовым военнослужащим, мужественным, сильным, на которого могут равняться другие. Он пошёл защищать Украину от российских оккупантов и боролся с ними до последнего дыхания, оставив свою любимую профессию моряка.

К сожалению, не успел боец ​​осуществить свою заветную мечту – создать семью, хотя и имел любимую девушку.

Похоронили Михаила Диденко в Измаиле, на Аллее славы, расположенной на Новом кладбище.

Как сообщала Одесса News, днями в Измаиле простились с погибшим защитником Украины 45-летним Владимиром Сидоренко.

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Фото и видео: Юг.Today

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