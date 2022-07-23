В Рени простились с погибшим при защите Мариуполя 19-летним морским пехотинцем

21 июля в Рени простились с 19-летним морским пехотинцем Станиславом Топалом, который 3 апреля погиб при защите Мариуполя.

Об этом сообщили в Ренийской городской территориальной громаде в Facebook.

В траурной процессии приняли участие родственники и близкие воина, сослуживцы, а также представители местной власти.

«В нашей памяти навсегда. Спи спокойно, ангел», — простились земляки с погибшим.

Как с прискорбием сообщала Одесса News, днями одесская земля приняла ещё 10 своих защитников — воинов Валерия из Саратского района, Романа Пидченко из села Подгорное Белгород-Днестровского района, Александра Зелькова из с. Лески Килийского района, Сергея Врублевского из Одессы, Виктора Григорьева из с. Майоры Беляевского района, Сергея Атанасова из села Дон, Виталия Тимченко из Великодолинского, Андреем Грибковым из Николаевки Овидиопольской общины, старшим лейтенантом Евгением Ромовским и бойцом Владиславом Гузенко из Измаила.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская громада/ Facebook

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