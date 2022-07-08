С 1 июля за украинской визой не обратился ни один россиянин

За семь дней функционирования визового режима Украины с РФ за документом не обратился ни один россиянин.

Об этом 7 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала «Украина 24», сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Очень показательный момент… На всю многомиллионную Россию не нашлось ни одного гражданина, который бы отправился на получение украинской визы. За это время было больше 100 звонков в МИД, в посольства Украины в разных странах от граждан России с просьбой разъяснить правила въезда, как получить визу, что для этого нужно, но никакой заявки не было», – рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, это, в частности, подтверждает настоящее отношение россиян к Украине.

«Это действительно исторический момент, который демонстрирует, к какому уровню агрессия Путина привела отношения не между нашими государствами, а между нашими народами», – резюмировал министр.

Как сообщала Одесса News, 17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим вводится с 1 июля. По словам Кулебы, визовый режим с РФ – продуманный шаг, который позволит защитить нацбезопасность Украины.

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